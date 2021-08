(Di mercoledì 4 agosto 2021)- Nicolòè intervenuto ai canali ufficiali del club al termine dell'amichevole vinta per 3 - 1 contro il Belenenses . Il calciatore giallorosso ha siglato il gol del 2 - 1 nel secondo ...

sportli26181512 : #Zaniolo è soddisfatto: "Ho sempre più fiducia, voglio aiutare la Roma": Il talento giallorosso: 'L'obiettivo è ess…

Corriere dello Sport

ROMA - Nicolòè intervenuto ai canali ufficiali del club al termine dell'amichevole vinta per 3 - 1 contro il Belenenses . Il calciatore giallorosso ha siglato il gol del 2 - 1 nel secondo tempo. Queste le ...nel post - gara: 'Abbiamo fatto quello che ci chiedeva l'allenatore, poi nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica ad andarli a pressare alti, anche se faceva molto caldo. Siamo ...Il talento giallorosso: "L'obiettivo è essere pronti per l'inizio del campionato. Siamo un bel gruppo e ci alleniamo sempre a mille" ...Contro il Belenenses, la Roma trova la prima vittoria in terra lusitana. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia (1-1 e 0-0) Dzeko, Zaniolo e Mayoral (gli ultimi due nella ripresa) ...