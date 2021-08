Tragedia a Santo Stefano Ticino, trovato un cadavere in un canale: a dare l’allarme alcuni passanti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragedia a Santo Stefano Ticino, trovato un cadavere in un canale. Martedì 3 agosto è stato trovato un cadavere in un canale artificiale che costeggia i comuni di Casorezzo, Ossona e Santo Stefano Ticino, alle porte di Milano. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che stavano passeggiando lungo la roggia. Subito sono scattati i soccorsi. Ora sono in corso gli accertamenti di identificazione. Tragica ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021)unin un. Martedì 3 agosto è statounin unartificiale che costeggia i comuni di Casorezzo, Ossona e, alle porte di Milano. Asono statiche stavano passeggiando lungo la roggia. Subito sono scattati i soccorsi. Ora sono in corso gli accertamenti di identificazione. Tragica ...

