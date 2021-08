Tokyo 2020: Filippo Ganna è d’oro con la squadra dell’inseguimento su pista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli ultimi tre giri in continua rimonta, senza fiato con una la guida di un fuoriclasse, Filippo Ganna, e una squadra che ha fatto l’impossibile. L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista, una delle miniere di medaglie dello sport azzurro alle Olimpiadi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli ultimi tre giri in continua rimonta, senza fiato con una la guida di un fuoriclasse, Filippo Ganna, e una squadra che ha fatto l’impossibile. L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista, una delle miniere di medaglie dello sport azzurro alle Olimpiadi.

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - infoitsport : Tokyo 2020, Sylla: Ho cuore spezzato, non ha funzionato niente - igorbrickil5S : RT @Avvenire_Nei: #Tokyo2020 Sesto oro italiano: è nel ciclismo su pista, record del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, oro Italia con record mondiale nell'inseguimento a squadre maschile di ciclismo Dalla nostra inviata Erika Primavera e di Marco d'Avenia TOKYO - Oro e record del mondo per l'Italia nel ciclismo, specialità inseguimento a squadre , ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro, formato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan , ha battuto in finale la Danimarca con un tempo di 3'42 032, migliorando il record del ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Bielorussia: il regime Lukashenko uccide l’ennesimo dissidente. Dov’è l’Unione Europea? È trascorso circa un anno da quel 9 agosto 2020, giorno in cui il dittatore Aleksandr Lukashenko ... che riguarda la Bielorussia e che ha interessato anche le Olimpiadi di Tokyo. Nei giorni scorsi la ...

TikTok e l’altra faccia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, TikTok è diventato il canale non ufficiale che ci mostra tutti i dietro le quinte dell'evento sportivo più importante.

