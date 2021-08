Tecnologia green: 15 gadget hi-tech amici dell’ambiente (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da una recente ricerca condotta in Europa occidentale per Huawei, è emerso che gli italiani hanno una profonda consapevolezza in tema di sostenibilità e sono infatti i più attivi in Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata: il 76% del campione analizzato ricicla quotidianamente, mentre in Europa la percentuale scende al 55%. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da una recente ricerca condotta in Europa occidentale per Huawei, è emerso che gli italiani hanno una profonda consapevolezza in tema di sostenibilità e sono infatti i più attivi in Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata: il 76% del campione analizzato ricicla quotidianamente, mentre in Europa la percentuale scende al 55%.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, è ora possibile per coloro che hanno i requisiti per il Green Pass e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'S… - Agenzia_Ansa : E' possibile per chi ha i requisiti per la Certificazione verde COVID e non ha ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'… - romatorino : Ma mi faccia il piacere!! ?????????? Fate tanto i Zuckenberg ed il primo seg...lo vi manda tutto a pallino! RIDICOLI!!!… - green_milano : RT @LaStampaTech: Molti italiani stanno attivando offerte per navigare nelle seconde case, dove vanno in vacanza e fanno smart working. Ecc… - AnnaritaNinni : RT @SerglocSergio: #GreenPass, recuperare il codice Authcode: ora puoi farlo anche se non hai ricevuto l'Sms -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia green Jeans, evento internazionale: al via Genovaleans ... compresa la sua più recente tecnologia COREVATM, primo jeans stretch compostabile al mondo. La ... che partecipa portando la sua solida esperienza come organizzatrice del famoso Premio Green Carpet ...

SkyBridge compra 38.500 tonnellate in crediti di carbonio MOSS Earth è un'azienda di tecnologia ambientale che offre token "MCO2" garantiti da crediti di ... Correlato: Una rivoluzione green nel crypto mining? Il settore risponde ai segnali d'allarme SkyBridge ...

Tecnologia green: 15 gadget hi tech amici dell ambiente Vanity Fair.it Michelin, continua il lavoro dopo la conquista del primato tra i produttori La notizia del momento è il sorpasso di Michelin ai danni di Bridgestone nella classifica mondiale dei costruttori di pneumatici, ma l’azienda francese ...

Privacy e libertà tra Cina, Usa e Ue Ha iniziato Pechino, ovviamente. Come primo paese ad affrontare l’epidemia, la Cina si è ritrovata di fronte a tante scelte da compiere per la prima volta. Per un paese, però, nel quale il tracciament ...

... compresa la sua più recenteCOREVATM, primo jeans stretch compostabile al mondo. La ... che partecipa portando la sua solida esperienza come organizzatrice del famoso PremioCarpet ...MOSS Earth è un'azienda diambientale che offre token "MCO2" garantiti da crediti di ... Correlato: Una rivoluzionenel crypto mining? Il settore risponde ai segnali d'allarme SkyBridge ...La notizia del momento è il sorpasso di Michelin ai danni di Bridgestone nella classifica mondiale dei costruttori di pneumatici, ma l’azienda francese ...Ha iniziato Pechino, ovviamente. Come primo paese ad affrontare l’epidemia, la Cina si è ritrovata di fronte a tante scelte da compiere per la prima volta. Per un paese, però, nel quale il tracciament ...