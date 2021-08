Sponz all’Osso dal 25 al 29 agosto con Capossela, Marc Ribot, Iosonouncane e tanti altri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Saranno le aree interne, le terre dell’osso, le protagoniste di “Sponz all’Osso – Per un manifesto delle aree interne”, la nona edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, dal 25 al 29 agosto a Calitri e in Alta Irpinia. Programmato e sostenuto dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, lo Sponz Fest è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS) e ha ottenuto la prestigiosa certificazione ECOEVENTS avallata da Legambiente. Dopo un’edizione 2020 dedicata all’acqua come elemento di purificazione e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Saranno le aree interne, le terre dell’osso, le protagoniste di “– Per un manifesto delle aree interne”, la nona edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio, dal 25 al 29a Calitri e in Alta Irpinia. Programmato e sostenuto dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, loFest è prodotto dall’Associazioneiamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS) e ha ottenuto la prestigiosa certificazione ECOEVENTS avallata da Legambiente. Dopo un’edizione 2020 dedicata all’acqua come elemento di purificazione e ...

