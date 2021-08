Scuola: obbligo vaccinale per i professori, polemica Anief (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, comunque, l'obbligo vaccinale sarebbe impraticabile oltre che inutile a fronte di studenti non vaccinati e di classi affollate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per Marcello Pacifico, presidente nazionale, comunque, l'sarebbe impraticabile oltre che inutile a fronte di studenti non vaccinati e di classi affollate L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola obbligo Assist europeo a chi rifiuta l'obbligo di vaccino ... che si potrebbe infrangere la legittimità di un eventuale obbligo che ad esempio anche in Italia si stava ipotizzando di imporre pure per l'accesso sul posto di lavoro e a scuola. L'Europa su questo ...

Nuovo decreto, green pass su treni e aerei da settembre: ipotesi anche a scuola Inizia a prendere forma il nuovo decreto contenente l'estensione dell'obbligo del green pass: dall'1 settembre andrà mostrato anche su treni e aerei. Mentre il governo ...di estenderlo anche a scuola ...

Obbligo vaccino docenti e Ata, Regolamento Ue conferma libertà: no a discriminazioni Orizzonte Scuola Green pass, verso l’obbligatorietà anche per il personale scolastico Liguria. Verso l’obbligo del green pass anche per il personale scolastico. Ieri l’ha dichiarato anche il premier Mario Draghi, “la scuola in questo momento ha la priorità assoluta” e la volontà è quel ...

Scuola: obbligo vaccinale per i professori, polemica Anief Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, comunque, l'obbligo vaccinale sarebbe impraticabile oltre che inutile a fronte di studenti non vaccinati e di classi affollate scuola obbligo vaccina ...

