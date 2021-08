Riccardo Illy: "Vaccinato con ReiThera, non mi danno il Green Pass. Così non posso lavorare" (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Vaccinato con ReiThera mi vedo negato il Green Pass. Così non riesco a lavorare”. A parlare in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è Riccardo Illy, dell’omonima famiglia triestina del caffè, ex sindaco di Trieste e governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, presidente del Polo del Gusto che non può ottenere la certificazione verde perché tra i volontari che si erano sottoposti al test del vaccino anti-Covid italiano. Illy ha scoperto che non poteva ottenere il Passaporto verde quando ha provato a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) “conmi vedo negato ilnon riesco a”. A parlare in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è, dell’omonima famiglia triestina del caffè, ex sindaco di Trieste e governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, presidente del Polo del Gusto che non può ottenere la certificazione verde perché tra i volontari che si erano sottoposti al test del vaccino anti-Covid italiano.ha scoperto che non poteva ottenere ilaporto verde quando ha provato a ...

