Questo borgo ha il cielo di pietra: è uno dei luoghi più belli e spaventosi d’Europa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un piccolo villaggio spagnolo di circa 3mila abitanti spicca tra le città più insolite dell’Andalusia per essere bello e spaventoso allo stesso tempo: parliamo di Setenil de las Bodegas, la cui particolarità è che gli abitanti hanno a che fare con un cielo di pietra. Setenil, il borgo dal cielo di pietra in Andalusia Ci spieghiamo meglio… Un gigantesco ammasso roccioso domina quasi completamente il villaggio andaluso da millenni e gli abitanti hanno imparato a conviverci costruendo intorno e all’interno della stessa pietra le loro case. Lo scenario inusuale vede le case più ... Leggi su funweek (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un piccolo villaggio spagnolo di circa 3mila abitanti spicca tra le città più insolite dell’Andalusia per essere bello e spaventoso allo stesso tempo: parliamo di Setenil de las Bodegas, la cui particolarità è che gli abitanti hanno a che fare con undi. Setenil, ildaldiin Andalusia Ci spieghiamo meglio… Un gigantesco ammasso roccioso domina quasi completamente il villaggio andaluso da millenni e gli abitanti hanno imparato a conviverci costruendo intorno e all’interno della stessale loro case. Lo scenario inusuale vede le case più ...

Advertising

in_appennino : RT fsnews_it 'In treno ?? fino a #Tirano e con l’autobus in coincidenza è facile giungere a #Bormio. Con… - GraziellaMattei : @pierpi13 Ci sei stato a visitare questo borgo? Si trova nella mia provincia - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: In treno ?? fino a #Tirano e con l’autobus in coincidenza è facile giungere a #Bormio. Con @Andrea_Radic scopriamo questo bor… - PCad19 : RT @GiampaoloScopa: Questo borgo medievale di Serrungarina, frazione di Colli al Metauro in provincia di Pesaro-Urbino. Stupendo a forma di… - Alfonso0070 : RT @CalabriaTweet: Un'istantanea dalla Calabria Grecanica. Grazie a @angelafulco per questo scatto da Bova (RC)! #bova #bovasuperiore #regg… -