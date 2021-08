Pallanuoto, continua il grande torneo della Grecia. Gli ellenici schiantano il Montenegro e passano in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Momento esaltante per la Grecia della Pallanuoto maschile. Nel tabellone Olimpico, dopo aver sorprendentemente vinto l’ostico girone A su Italia, Ungheria ed USA, gli ellenici partono a razzo anche nella fase ad eliminazione diretta. Battuto agevolmente il Montenegro con il punteggio di 10 a 4 (1-0, 2-1, 3-1, 4-2), ed accesso ai match per le medaglie meritatamente conquistato. Quest’oggi gli uomini di Thodoris Vlachos sono stati praticamente impeccabili, carburando con il passare dei quarti dopo un avvio soft. I greci partono infatti con le marce basse in attacco, senza però concedere nulla ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Momento esaltante per lamaschile. Nel tabellone Olimpico, dopo aver sorprendentemente vinto l’ostico girone A su Italia, Ungheria ed USA, glipartono a razzo anche nella fase ad eliminazione diretta. Battuto agevolmente ilcon il punteggio di 10 a 4 (1-0, 2-1, 3-1, 4-2), ed accesso ai match per le medaglie meritatamente conquistato. Quest’oggi gli uomini di Thodoris Vlachos sono stati praticamente impeccabili, carburando con il passare dei quarti dopo un avvio soft. I greci partono infatti con le marce basse in attacco, senza però concedere nulla ai ...

