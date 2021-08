Olimpiadi maledette | il drammatico lutto che colpisce Simone Biles | Non capite cosa sto attraversando

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un'impresa, assoluta, quella messa a segno soltanto ieri, martedì 3 agosto, daai giochi olimpici di Tokyo 2020. Una medaglia di bronzo nella trave che, dopo tutto ciò che le era successo, è un traguardo pazzesco, anche in considerazione del fatto che la trave non è certo l'attrezzo migliore per la ginnasta. E ora, dopo la medaglia, si scoprono nuovi dettagli sull'odissea vissuta dalla. Come è noto, ha rinunciato a diverse gare a causa del problema dei cosiddetti "Twisties", buchi cognitivi che le facevano perdere l'equilibrio.bene di che razza di problema possa essere per una ginnasta. ...