Meghan Markle compie 40 anni: il gesto glaciale di Kate Middleton (Di mercoledì 4 agosto 2021) Meghan Markle compie 40 anni, ma a far discutere sono soprattutto gli auguri glaciali di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge e il marito hanno deciso di augurare buon compleanno alla moglie di Harry in un modo inedito. Invece di dedicare un post su Instagram all'ex attrice, hanno pubblicato una semplice foto nelle Stories con auguri che dureranno appena 24 ore per poi scomparire. Una scelta fatta anche dalla Regina e che indica, in modo netto e inequivocabile, la distanza fra i Sussex e la famiglia reale. Sono lontani i tempi in cui Harry e Meghan apparivano felici ...

