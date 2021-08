La Variante Delta? “Un ciclo completo di vaccini è efficace” affermano in una nota congiunta l’Ema e l’Ecdc (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La vaccinazione completa con uno qualsiasi dei vaccini approvati nell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) offre un alto livello di protezione contro malattie gravi e morte causati da Sars-CoV-2, compresi i casi legati a varianti come la Delta. Il livello più alto di protezione viene raggiunto dopo che è trascorso un tempo sufficiente (da 7 a 14 giorni) dal giorno dell’ultima dose”. Così, attraverso una nota congiunta, l’Ema e l’Ecdc sono tornati a rimarcare l’importanza della vaccinazione, sia in termini di protezione personale, che come mezzo di contrasto alla recrudescente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “La vaccinazione completa con uno qualsiasi deiapprovati nell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) offre un alto livello di protezione contro malattie gravi e morte causati da Sars-CoV-2, compresi i casi legati a varianti come la. Il livello più alto di protezione viene raggiunto dopo che è trascorso un tempo sufficiente (da 7 a 14 giorni) dal giorno dell’ultima dose”. Così, attraverso unasono tornati a rimarcare l’importanza della vaccinazione, sia in termini di protezione personale, che come mezzo di contrasto alla recrudescente ...

