La Stampa | la Rai ha comprato il pacchetto low cost delle Olimpiadi | e si vede

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Viva la Rai. Si aggiunge Laall’elenco di chi spara sulla Rai (che di questi tempi è come sparare sulla Croce rossa). Giuseppe Salvaggiulo sintetizza l’ennesima giornata tragicomica per chi non ha voluto o potuto sottoscrivere l’abbonamento minimo con Discovery+ (che pure ha le sue inefficienze ma almeno ti fare gli eventi, alcuni con la goduria di non avere il commento). Linea al volley! Linea al basket! L’ultima frontiera della Rai olimpica è stato il «palleggio» – così lo chiamano – tra basket e volley. Mentre Rai1 replicava per la tremillesima volta Don Matteo, Rai3 s’intratteneva su menopausa e piedi piatti, Raisport rievocava la bufera ...

'In particolare - ha continuato la procuratrice in una conferenza- l'inchiesta ha stabilito ... Siamo veramente molto contenti', ha detto Tita alla. 'Abbiamo sempre performato bene in ...Ero tranquilla - ha spiegato Bruni ai microfoni della- ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, ...Sulla Rai 200 ore di diretta di Olimpiadi anziché 330, niente web, solo un canale utilizzabile. Risparmio 20 milioni di euro. E la replica di Don Matteo al posto dei Giochi Olimpici ...Nessuna svolta per il Canone Rai che resta in bolletta e quindi, per i furbetti, si deve per forza pagare. Ecco la dura verità su questa tassa ...