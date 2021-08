Juventus, trattativa per un difensore della Fiorentina (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Juventus è pronta a salutare Demiral, destinato ad approdare all’Atalanta per sostituire Romero. I bianconeri, dal canto loro, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero sulle tracce di Pezzella della Fiorentina. Il centrale potrebbe arrivare per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Il suo stipendio, inoltre, è inferiore ai 2mln. L’operazione si potrebbe chiudere nei prossimi giorni: è già arrivato l’ok di Allegri. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè pronta a salutare Demiral, destinato ad approdare all’Atalanta per sostituire Romero. I bianconeri, dal canto loro, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero sulle tracce di Pezzella. Il centrale potrebbe arrivare per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Il suo stipendio, inoltre, è inferiore ai 2mln. L’operazione si potrebbe chiudere nei prossimi giorni: è già arrivato l’ok di Allegri. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

