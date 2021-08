Juventus, tegola per Allegri: si ferma Rabiot (Di mercoledì 4 agosto 2021) Juventus, giornata di visite Giornata di lavoro per la Juventus, con le ultime visite di controllo al J medical per i giocatori bianconeri che sono tornati dalle vacanze successive agli impegni con le proprie nazionali. Ad eccezione di questi ultimi, i ragazzi di Max Allegri si sono allenati normalmente e hanno lavorato sulla parte tecnica con una serie di esercitazioni focalizzate sul possesso palla. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, giallo Cristiano Ronaldo: un futuro da decifrare Si ferma Rabiot, Allegri in ansia Tuttavia Adrien Rabiot ha ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), giornata di visite Giornata di lavoro per la, con le ultime visite di controllo al J medical per i giocatori bianconeri che sono tornati dalle vacanze successive agli impegni con le proprie nazionali. Ad eccezione di questi ultimi, i ragazzi di Maxsi sono allenati normalmente e hanno lavorato sulla parte tecnica con una serie di esercitazioni focalizzate sul possesso palla. LEGGI ANCHE: Calciomercato, giallo Cristiano Ronaldo: un futuro da decifrare Siin ansia Tuttavia Adrienha ...

