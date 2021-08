Il Consiglio di stato ha stabilito che il modem deve essere libero (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Pixabay)Gli utenti di internet potranno utilizzare un proprio modem per la connessione, senza vincoli imposti dagli operatori di rete. È questo in definitiva l’esito di una sentenza del Consiglio di stato, emessa l’altro giorno dalla sesta sezione, con la quale il massimo giudice amministrativo ha dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero, chiudendo definitivamente la vicenda”. Lo rende noto Fulvio Sarzana, legale di Assoprovider, associazione di internet provider indipendente, ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Pixabay)Gli utenti di internet potranno utilizzare un proprioper la connessione, senza vincoli imposti dagli operatori di rete. È questo in definitiva l’esito di una sentenza deldi, emessa l’altro giorno dalla sesta sezione, con la quale il massimo giudice amministrativo ha dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di, chiudendo definitivamente la vicenda”. Lo rende noto Fulvio Sarzana, legale di Assoprovider, associazione di internet provider indipendente, ...

