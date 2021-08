Green Pass, la Lega torna alla carica: «Via l’obbligo per alcune attività». Leu: «Inaccettabile. Salvini decida con chi stare» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Novecentosedici. Tanti sono gli emendamenti presentati ieri dalla Lega al decreto Green Pass, la certificazione verde che venerdì diverrà obbligatoria per accedere a una serie di attività. Una mole considerevole ma che non suscita neanche troppo stupore vista la contrarietà alla misura anti-Covid espressa platealmente nelle piazze da alcuni esponenti del Carroccio. Oggi però è il contenuto di quegli emendamenti a fare notizia. Tra le centinaia di proposte presentate ce n’è una che addirittura chiede lo stop all’introduzione del Green Pass per l’accesso a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Novecentosedici. Tanti sono gli emendamenti presentati ieri dal decreto, la certificazione verde che venerdì diverrà obbligatoria per accedere a una serie di. Una mole considerevole ma che non suscita neanche troppo stupore vista la contrarietàmisura anti-Covid espressa platealmente nelle piazze da alcuni esponenti del Carroccio. Oggi però è il contenuto di quegli emendamenti a fare notizia. Tra le centinaia di proposte presentate ce n’è una che addirittura chiede lo stop all’introduzione delper l’accesso a ...

