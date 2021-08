Green pass a scuola, i presidi: «Obbligo anche per i genitori degli studenti» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Favorevoli al Green pass dal primo momento, i presidi tirano un sospiro di sollievo per la mediazione messa in campo dal governo. Ma già rilanciano: servono trasporti pubblici dedicati agli... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 agosto 2021) Favorevoli aldal primo momento, itirano un sospiro di sollievo per la mediazione messa in campo dal governo. Ma già rilanciano: servono trasporti pubblici dedicati agli...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Contro il Green Pass, una prospettiva libertaria Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Giacomo Messina e Fabrizio Ferrari, di Students for Liberty Italy Da quando si è iniziato a discutere seriamente di Green Pass, il mondo liberale pare essersi diviso in due fazioni: da un lato, la maggioranza, che ritiene il Green Pass uno strumento non solo compatibile con, ma ...

Malato di Covid per gli esami, negativo per i tamponi: resta senza Green Pass ADRIA - Il Covid , di cui peraltro non si è mai ufficialmente ammalato, e la burocrazia gli stanno guastando la vita. Dopo aver percorso tutte le strade, il 57enne adriese Fabio Roccato ha deciso di ...

Green pass obbligatorio nei ristoranti da venerdì: come funzionano i controlli «Questo locale ha superato due guerre e pure la pandemia fino ad ora, ma col pass diventa ancora più difficile». A poco meno di 48 ore da quando la Penisola ...

