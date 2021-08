Furto a Lorenzo Zazzeri, ritrovata parte degli oggetti (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 - Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto sono stati ritrovati alcuni degli oggetti rubati a Lorenzo Zazzeri, argento nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo e derubato ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 - Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto sono stati ritrovati alcunirubati a, argento nella 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo e derubato ...

RaiSport : 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei r… - marucha27978022 : RT @RaiSport: 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei ricordi di… - Domica14 : Ma che brutte carogne! Lorenzo Zazzeri derubato dei ricordi olimpici, l'appello sui social: 'Aiutatemi a ritrovarl… - beppeferri9649 : RT @RaiSport: 'Nel clima di festa non ho pensato di portare la borsa con me. Fortuna avevo la medaglia al collo. C'erano i miei ricordi di… - CloudHaunted : @jymbo79 @Ruffino_Lorenzo Ci sono dati che supportano la 'non adeguatezza' delle due dosi contro la variante Delta?… -