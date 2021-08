Francesco Pantaleo | i dubbi sul suicidio | qualcosa non torna

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Emergono altri dettagli sul possibiledi, il 23enne scomparso e morto carbonizzato a Pisa lo scorso luglio. Gli investigatori stanno continuando ad indagare sulla misteriosa morte di, lo studente di 23enne scomparso a Pisa, ma originario di Marsala, dove il cadavere carbonizzato è stato ritrovati nei campi di San Giuliano Terme, a 5 chilometri dalla città. La pista più battuta è quella del, giustificata dagli inquirenti come un crollo di depressione dovuto stress per l’università e l’isolamento del lockdown. Il ...

E' cominciata ieri e durerà per alcuni giorni l'autopsia sul corpo carbonizzato di Francesco Pantaleo, il 23enni di Marsala, trovato morto nelle campagne fuori Pisa, dove studiava Ingegneria Informatica. Le condizioni del cadavere non rendono facile il compito dei medici. Il fuoco ...