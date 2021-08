Ex di Uomini e Donne e Temptation Island fidanzata con un atleta delle Olimpiadi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non tutti ne sono a conoscenza vista la discrezione che sin dall’inizio caratterizza questa coppia, ma Valeria Bigella e Riccardo Moraschini sono una delle coppie più affiatate del panorama sportivo nostrano. Campione dell’Olimpya Milano lui, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island lei, Riccardo e Valeria si sono conosciuti sui social e si sono messi insieme in pieno lockdown, non senza difficoltà. Valeria Bigella e Riccardo Moraschini dell’Italbasket sono fidanzati Oltre a giocare per la squadra di basket milanese Olympia, il cestista Riccardo Moraschini fa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non tutti ne sono a conoscenza vista la discrezione che sin dall’inizio caratterizza questa coppia, ma Valeria Bigella e Riccardo Moraschini sono unacoppie più affiatate del panorama sportivo nostrano. Campione dell’Olimpya Milano lui, ex corteggiatrice die protagonista dilei, Riccardo e Valeria si sono conosciuti sui social e si sono messi insieme in pieno lockdown, non senza difficoltà. Valeria Bigella e Riccardo Moraschini dell’Italbasket sono fidanzati Oltre a giocare per la squadra di basket milanese Olympia, il cestista Riccardo Moraschini fa ...

