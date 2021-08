Covid, test antigenici rapidi gratis per bimbi da 6 a 13 anni (due al mese) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Va nella direzione di una ripresa della scuola in presenza in totale sicurezza la delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Il provvedimento, infatti, estende l’offerta di test antigenici rapidi anche alla fascia 6-13 anni. Anche i giovanissimi, dunque non vaccinabili, potranno effettuare gratuitamente due test antigenici al mese, uno ogni 15 giorni, con specifico riferimento alla ripresa in presenza dell’anno scolastico. test dal 23 agosto nelle farmacie aderenti e nei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Va nella direzione di una ripresa della scuola in presenza in totale sicurezza la delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Il provvedimento, infatti, estende l’offerta dianche alla fascia 6-13. Anche i giovanissimi, dunque non vaccinabili, potranno effettuare gratuitamente dueal, uno ogni 15 giorni, con specifico riferimento alla ripresa in presenza dell’anno scolastico.dal 23 agosto nelle farmacie aderenti e nei ...

