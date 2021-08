Covid: focolaio in campo scout nel Barese, 27 positivi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un focolaio Covid è stato accertato in un campo scout a Noci, nel Barese. Lo rende noto il sindaco Domenico Nisi con un post su Facebook. "A seguito della esecuzione dei tamponi tra i partecipanti al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Unè stato accertato in una Noci, nel. Lo rende noto il sindaco Domenico Nisi con un post su Facebook. "A seguito della esecuzione dei tamponi tra i partecipanti al ...

fattoquotidiano : Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: "Tutti n… - SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - corrmezzogiorno : #Palermo Pantelleria, focolaio dopo la festa: 70 positivi e tre intubati

Ascoli, nuovo focolaio dopo un banchetto di nozze. Ci sono già 40 positivi: uno dovrà fare una tac Un nuovo focolaio Covid al banchetto di nozze fa tremare decine di invitati mentre prosegue la campagna vaccinale . In tutto 1.200 dosi lunedì, altrettante ieri. Il picco martedì l'altro: 1.500. È corsa al ...

