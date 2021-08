Chi rifiuta vaccino rischia di restare a casa senza stipendio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Chi rifiuta di vaccinarsi contro il Covid rischia la sospensione dal lavoro e di rimanere quindi a casa senza retribuzione. Sembra essere ormai questo l’orientamento, a giudicare dalla decisione del tribunale di Roma che ha dato ragione a un’azienda che ha congelato il rapporto di lavoro di una donna restia a fare la vaccinazione si legge su laleggepertutti.it. L’orientamento dei giudici capitolini è quello già espresso in passato dai colleghi di altre città: se un datore di lavoro lascia a casa senza retribuzione un dipendente che non vuole vaccinarsi, non si tratta di una sorta di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Chidi vaccinarsi contro il Covidla sospensione dal lavoro e di rimanere quindi aretribuzione. Sembra essere ormai questo l’orientamento, a giudicare dalla decisione del tribunale di Roma che ha dato ragione a un’azienda che ha congelato il rapporto di lavoro di una donna restia a fare la vaccinazione si legge su laleggepertutti.it. L’orientamento dei giudici capitolini è quello già espresso in passato dai colleghi di altre città: se un datore di lavoro lascia aretribuzione un dipendente che non vuole vaccinarsi, non si tratta di una sorta di ...

