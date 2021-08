Call of Duty Vanguard arriverà quest'anno su PS5, Xbox Series X/S e console last-gen (Di mercoledì 4 agosto 2021) Activision ha confermato che il gioco Call of Duty premium di quest'anno sarà lanciato per console last-gen e next-gen. Il prossimo capitolo della serie principale, che secondo VGC sarà Call of Duty: Vanguard, è stato sviluppato da Sledgehammer Games. Discutendo il titolo ufficialmente ancora senza nome durante la conference Call del secondo trimestre di Activision Blizzard, il presidente e direttore operativo Daniel Alegre ha affermato che il gioco è ancora previsto per il lancio durante il quarto trimestre del ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Activision ha confermato che il giocoofpremium disarà lanciato per-gen e next-gen. Il prossimo capitolo della serie principale, che secondo VGC saràof, è stato sviluppato da Sledgehammer Games. Discutendo il titolo ufficialmente ancora senza nome durante la conferencedel secondo trimestre di Activision Blizzard, il presidente e direttore operativo Daniel Alegre ha affermato che il gioco è ancora previsto per il lancio durante il quarto trimestre del ...

