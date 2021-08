Beirut, 4 agosto 2020. Un metropolicidio che ancora non ha colpevoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’esplosione del porto Beirut, avvenuta il 4 agosto di un anno fa, causò un terremoto stimato dall’United States Geological Survey di magnitudo 3,3, mentre per per il Jordan Seismological Observatory quella magnitudo raggiunse il livello di 4,5. I bollettini radiotelevisivi quella mattina informavano che il sistema sanitario nazionale era saturo, ancora poco e si rischiava il collasso. Il Libano aveva già dichiarato default, per la soddisfazione di alcuni partiti antagonisti che vedevano in questa decisione una sfida al sistema mondiale. Poi è arrivata la terribile esplosione. Quando, poco dopo le 18, è esploso il porto di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’esplosione del porto, avvenuta il 4di un anno fa, causò un terremoto stimato dall’United States Geological Survey di magnitudo 3,3, mentre per per il Jordan Seismological Observatory quella magnitudo raggiunse il livello di 4,5. I bollettini radiotelevisivi quella mattina informavano che il sistema sanitario nazionale era saturo,poco e si rischiava il collasso. Il Libano aveva già dichiarato default, per la soddisfazione di alcuni partiti antagonisti che vedevano in questa decisione una sfida al sistema mondiale. Poi è arrivata la terribile esplosione. Quando, poco dopo le 18, è esploso il porto di ...

