Beautiful anticipazioni | tutta la verità su Sally | Katie sconvolta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 agosto 2021)non si aspetterebbe mai di scoprire quello che Flo e Wyatt le stanno per raccontare ma è arrivato il momento di direlaanche se la Logan di certo resterà male per quello che ascolterà. Ne parliamo nelle nostrediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 agosto 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quella che sarà la reazione didi fronte alle parole di Flo. La Logan è stata la prima persona a essere manipolata dache ha scelto di farsi trovare in ospedale proprio nel momento in ...