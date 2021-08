Barcellona, Laporta e il rinnovo di Messi: “Leo vuole restare, stiamo risolvendo questioni importanti” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Leo vuole continuare al Barça e noi faremo del nostro meglio per trattenerlo”. Il presidente dei blaugrana Joan Laporta, nel corso della presentazione del neo arrivato Emerson Royal, ha parlato della situazione rinnovo di Lionel Messi. “Con Leo tutto sta andando bene, stiamo cercando di risolvere questioni importanti per ambo le parti – ha continuato –. So che Leo vuole restare e apprezzo molto questo fatto. Il miglior giocatore del mondo vuole restare e questo certamente lo apprezzo. Tutto è a buon ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Leocontinuare al Barça e noi faremo del nostro meglio per trattenerlo”. Il presidente dei blaugrana Joan, nel corso della presentazione del neo arrivato Emerson Royal, ha parlato della situazionedi Lionel. “Con Leo tutto sta andando bene,cercando di risolvereper ambo le parti – ha continuato –. So che Leoe apprezzo molto questo fatto. Il miglior giocatore del mondoe questo certamente lo apprezzo. Tutto è a buon ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona #Laporta e il rinnovo di #Messi: 'Leo vuole restare, stiamo risolvendo questioni importanti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta su Griezmann: 'Per lui c'è interesse...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta su Griezmann: 'Per lui c'è interesse...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta su Griezmann: 'Per lui c'è interesse...' - napolimagazine : BARCELLONA - Laporta su Griezmann: 'Per lui c'è interesse...' -