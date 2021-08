Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci: «Ha ragione Raimondo Todaro» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo sappiamo: Giovanni Ciacci non conosce mezze misure. L’opinionista televisivo questa volta ha appoggiato Raimondo Todaro nella sua battaglia contro Milly Carlucci; il ballerino, infatti, ha abbandonato Ballando con le stelle per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Questa scelta non è stata ben digerita dalla conduttrice del programma che ha sempre creduto nel... Leggi su donnapop (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo sappiamo:non conosce mezze misure. L’opinionista televisivo questa volta ha appoggiatonella sua battaglia; il ballerino, infatti, ha abbandonatocon leper approdare ad Amici di Maria De Filippi. Questa scelta non è stata ben digerita dalla conduttrice del programma che ha sempre creduto nel...

