Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York accusato di molestie a 11 donne. Chieste le dimissioni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si fanno sempre più torbide le acque in cui si trova il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, accusato di aver moleStato sessualmente 11 donne. L’inchiesta è partita lo scorso febbraio, dopo la denuncia di una delle vittime, il cui caso risale al mese di dicembre 2020. Ad occuparsi della vicenda è la procura generale di Stato nelle vesti di Letitia James, è stata lei ad aprire un’indagine a seguito delle denunce, nominando due legali esterni a guidarla. Andrew Cuomo è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si fanno sempre più torbide le acque in cui si trova ildi Newdi aver molesessualmente 11. L’inchiesta è partita lo scorso febbraio, dopo la denuncia di una delle vittime, il cui caso risale al mese di dicembre 2020. Ad occuparsi della vicenda è la procura generale dinelle vesti di Letitia James, è stata lei ad aprire un’indagine a seguito delle denunce, nominando due legali esterni a guidarla.è ...

