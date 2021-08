A che velocità sono andati Ganna e compagni? Massima strepitosa, media da urlo: record del mondo e oro olimpico (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia del ciclismo su pista sta facendo festa per la spettacolare prestazione confezionata dal quartetto dell’inseguimento a squadre. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sconfiggendo la Danimarca grazie a un’imperiale rimonta nell’ultimo chilometro frutto del forcing mostruoso di uno straripante Filippo Ganna. Negli ultimi 1000 metri sono stati recuperati più di otto decimi nei confronti degli avversari (per la precisione 0.867) e l’Italia ha migliorato di quasi tre decimi il già suo record del mondo. Stiamo parlando di un tempo vertiginoso ovvero 3:42.032. Filippo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia del ciclismo su pista sta facendo festa per la spettacolare prestazione confezionata dal quartetto dell’inseguimento a squadre. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sconfiggendo la Danimarca grazie a un’imperiale rimonta nell’ultimo chilometro frutto del forcing mostruoso di uno straripante Filippo. Negli ultimi 1000 metristati recuperati più di otto decimi nei confronti degli avversari (per la precisione 0.867) e l’Italia ha migliorato di quasi tre decimi il già suodel. Stiamo parlando di un tempo vertiginoso ovvero 3:42.032. Filippo ...

