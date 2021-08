Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021)DEL 3 AGOSTOORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A24-TERAMO, SEGNALATO UN INCENDIO TRA VALLE DEL SALTO E IL BIVIO PER LA A25 TORANO-PESCARA; SI CONSIGLIA LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA SULLA CARREGGIATA IN DIREZIONE LATINA, CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI. È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL ...