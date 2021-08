Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021)DEL 3 AGOSTOORE 7:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DI BOCCEA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORVERGATA AL RACCORDO ANULARE DI DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONESI RALLENTA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO CODE SU VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO ...