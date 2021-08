Vaccino anti Covid in farmacia: la sperimentazione è partita anche a Garbagnate (Di martedì 3 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina, martedì 3 agosto, la Regione Lombardia ha dato avvio alla prima sperimentazione di somministrazione dei vaccini anti Covid direttamente in farmacia. Tra le 21 farmacie lombarde selezionate per questo esperimento c’è anche la farmacia Comunale numero 2 di via Milano 144 a Garbagnate. E’ così che questa mattina, alla presenza dell’amministratore unico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ... Leggi su ilnotiziario (Di martedì 3 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina, martedì 3 agosto, la Regione Lombardia ha dato avvio alla primadi somministrazione dei vaccinidirettamente in. Tra le 21 farmacie lombarde selezionate per questo esperimento c’èlaComunale numero 2 di via Milano 144 a. E’ così che questa mattina, alla presenza dell’amministratore unico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no v… - Adnkronos : La terza dose del #vaccino anti covid di #Pfizer aumenta l'efficacia contro la variante Delta. - ilNotiziarioInd : Vaccino anti Covid in farmacia: la sperimentazione è partita anche a Garbagnate - FonteUfficiale : Si parla di: 'Terza dose in Germania' Perché da settembre la Germania comincerà a offrire il richiamo del vaccino… - AnnaP1953 : RT @byoblu: Insieme alla giornalista @fratotolo2 proviamo ad analizzare i potenziali conflitti di interesse che intercorrerebbero tra alcun… -