Un oro che vale un tesoro: la vittoria Tokyo può rendere a Jacobs 4 milioni di euro (Di martedì 3 agosto 2021) Quanto possono cambiare la vita 9''80? Se si è atleti olimpici possono cambiarla, addirittura, per sempre. 'Un oro olimpico cambia la vita di un atleta, quello dei 100 metri cambia la sua e quella di ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Quanto possono cambiare la vita 9''80? Se si è atleti olimpici possono cambiarla, addirittura, per sempre. 'Un oro olimpico cambia la vita di un atleta, quello dei 100 metri cambia la sua e quella di ...

