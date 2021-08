Un aperitivo stupefacente | la salvia fritta | attenzione | crea dipendenza!

(Di martedì 3 agosto 2021) Avete amici a cena e siete alla ricerca di un? Andate sul balcone e cominciate a potare la vostra, se ne possedete una, altrimenti cercatela dal vostro verduriere di fiducia. Provate questa ricetta, dovrete semplicemente friggere le sue foglie in una pastella leggera. Vedrete che risultato! Uno snack sfizioso, croccante e saporito, con un gusto unico e impareggiabile, sicuramente indimenticabile. Farete centro e conquisterete anche i palati più delicati, esigenti e raffinati. Per una resa da manuale, noi di Non Solo Riciclo vi suggeriamo di adottare lo stratagemma del ghiaccio. Dovrete semplicemente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : aperitivo stupefacente

VeneziaToday

...da una chiamata intercettata sabato pomeriggio nella quale si parlava di un Russell ''... La garetta in orariopensata per definire la griglia di partenza lo ha visto protagonista ...... commerciante, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza. L'... Il Pirlo delle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario, le ...