Ufficiale: doppio colpo in casa Celtic. Presi Joe Hart e James McCarthy (Di martedì 3 agosto 2021) Il Celtic tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo del portiere ex Torino, Joe Hart, e del centrocampista ex Crystal Palace, James McCarthy. Questo il Tweet della società scozzese: ?????? ????! Welcome to #CelticFC, Joe Hart and James McCarthy! #WelcomeHart #WelcomeMcCarthy — Celtic Football Club (@CelticFC) August 3, 2021 Foto: Twitter Celtic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Iltramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo del portiere ex Torino, Joe, e del centrocampista ex Crystal Palace,. Questo il Tweet della società scozzese: ?????? ????! Welcome to #FC, Joeand! #Welcome#WelcomeFootball Club (@FC) August 3, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

