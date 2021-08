(Di martedì 3 agosto 2021) AGI -, la città dove il-19 si è manifestato per la prima volta, effettuerà tamponi adopo che sono stati registrati i primi casi di contagio da oltre un anno. Lo hanno reso noto le autorità della provincia dello Hubei, di cuiè capoluogo. "sta affrontando una situazione grave per la prevenzione e il controllo" della pandemia, ha dichiarato un funzionario locale citato dai media cinesi, dopo i casi di sette lavoratori migranti risultati positivi al tampone nella zona di sviluppo economico e tecnologico della città, i primi da giugno 2020. "Per ...

Advertising

avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti - news_mondo_h24 : Aumentano casi e ricoveri, torna lo spettro della zona Gialla: quali sono le regole - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Torna spettro

AGI - Agenzia Italia

... chea far risalire la curva dei ricoveri. No, nessun cambio di rotta, rassicura il direttore ... L'analisi sulla provenienza dei positivi - anche Fermano e Maceratese - allarga lod'azione ...Lodel voto anticipatoad agitare i partiti e le onorevoli vacanze in arrivo, con reazioni opposte ma tutte accomunate da un tratto: l'assenza del pur minimo entusiasmo. Perfino Giorgia ...CATANIA - Torna lo spettro della penalizzazione in classifica per il Calcio Catania, all'indomani dell'ufficialità, da parte del club di via Magenta, del ...Il Decreto semplificazioni liberalizza l’utilizzo nelle cementerie del combustibile derivato dai rifiuti. «Parco Colli e Comuni respingano questa possibilità». Nel 2016 ci fu una sollevazione popolare ...