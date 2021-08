Stellantis - Semestre in forte crescita, ma la crisi dei chip fa "bruciare cassa" (Di martedì 3 agosto 2021) Il gruppo Stellantis ha chiuso il suo primo Semestre con risultati in decisa crescita grazie alla ripresa delle attività industriali e al confronto favorevole con il pari periodo dell'anno scorso, fortemente penalizzato dalle conseguenze della pandemia del coronavirus. In particolare, il gruppo euro-americano ha messo a segno forti performance in termini di ricavi e redditività operativa e ha pertanto rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno. Tuttavia, non manca una brutta sorpresa: la crisi dei chip ha fatto "bruciare cassa" e annullato ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 agosto 2021) Il gruppoha chiuso il suo primocon risultati in decisagrazie alla ripresa delle attività industriali e al confronto favorevole con il pari periodo dell'anno scorso,mente penalizzato dalle conseguenze della pandemia del coronavirus. In particolare, il gruppo euro-americano ha messo a segno forti performance in termini di ricavi e redditività operativa e ha pertanto rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno. Tuttavia, non manca una brutta sorpresa: ladeiha fatto "" e annullato ...

