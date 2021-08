Salernitana, arriva Bonazzoli in prestito: è ufficiale (Di martedì 3 agosto 2021) Colpo in attacco per la Salernitana. Federico Bonazzoli è un nuovo giocatore della squadra granata allenata da Fabrizio Castori. L’attaccante classe 1997 arriva dalla Sampdoria a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione”, specifica il club campano in una nota. Nella scorsa stagione l’attaccante ha messo a segno due reti in ventidue presenze. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Colpo in attacco per la. Federicoè un nuovo giocatore della squadra granata allenata da Fabrizio Castori. L’attaccante classe 1997dalla Sampdoria a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione”, specifica il club campano in una nota. Nella scorsa stagione l’attaccante ha messo a segno due reti in ventidue presenze. SportFace.

