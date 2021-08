Quando serve il Green Pass al ristorante e al bar: regole e divieti dal 6 agosto 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) Green Pass, meno tre giorni al via. Da venerdì 6 agosto 2021 scatterà l’obbligo della certificazione verde in tutta Italia e sarà necessario esserne in possesso per accedere a tutta una serie di servizi, compresi quelli della ristorazione. Il Green Pass sarà obbligatorio per spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre. E ancora: convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici. Quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021), meno tre giorni al via. Da venerdì 6scatterà l’obbligo della certificazione verde in tutta Italia e sarà necessario esserne in possesso per accedere a tutta una serie di servizi, compresi quelli della ristorazione. Ilsarà obbligatorio per spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre. E ancora: convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici....

Ultime Notizie dalla rete : Quando serve Green pass obbligatorio al lavoro: Draghi incontra i sindacati ...Pass serve a sentirci più sicuri nei luoghi pubblici al chiuso, ben venga " ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro - . L'importante è continuare con la campagna di vaccinazione. Quando ...

O il green pass è per tutti o non serve a niente Ci serve per cenare al ristorante ma non per trascorrere la giornata in ufficio? Impossibile applicarlo in questo modo. Salvini o no, la certificazione dovrà essere richiesta per tutte le attività al ...

Green pass per lavorare: cosa hanno chiesto i sindacati al governo Il green pass per lavorare, e quindi l'obbligo di vaccino in azienda, accende il dibattito politico e pubblico. I sindacati ieri hanno incontrato il presidente del Consiglio Draghi per discuterne.

