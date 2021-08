Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti non vaccinati” (Di martedì 3 agosto 2021) Una festa a cui hanno partecipato un centinaio di persone a Pantelleria in provincia di Trapani si è trasformata in un focolaio di Covid, con 70 positivi Tutti contagiati dalla variante Delta. Tra questi, tre sono casi gravi e hanno necessitato del ricovero in terapia intensiva in uno degli ospedali Covid della Sicilia occidentale. Dal tracciamento eseguito dall’Asp di Trapani è emerso che quasi tutte le persone colpite dal virus non erano vaccinate. I positivi sono Tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Unaa cui hanno partecipato un centinaio diin provincia di Trapani si è trasformata in undi, con 70contagiati dalla variante Delta. Tra questi, tre sono casi gravi e hanno necessitato del ricovero inin uno degli ospedalidella Sicilia occidentale. Dal tracciamento eseguito dall’Asp di Trapani è emerso che quasi tutte lecolpite dal virus non erano vaccinate. Isono...

Advertising

SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - mistercreek : RT @fattoquotidiano: Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti non… - fattoquotidiano : Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti n… - Surfiniae : Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti n… - infoitinterno : Covid, a Pantelleria i positivi scendono a 67: 'Nessun nuovo focolaio, niente pericoli per i turisti&quo -