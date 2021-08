Non c’è mai fine all’incubo dell’Inghilterra: la decisione dell’Uefa (Di martedì 3 agosto 2021) Prima e durante la finale Italia-Inghilterra ci furono dei disordini causati dai tifosi inglesi. L’Uefa ha diramato un comunicato. L’estate 2021 è costellata da numerose vittorie da parte dello sport italiano. Questi ultimi giorni sono contraddistinti dalle Olimpiadi che hanno il potere di dare notorietà a sport che per 4 anni sono poco considerati. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Prima e durante la finale Italia-Inghilterra ci furono dei disordini causati dai tifosi inglesi. L’Uefa ha diramato un comunicato. L’estate 2021 è costellata da numerose vittorie da parte dello sport italiano. Questi ultimi giorni sono contraddistinti dalle Olimpiadi che hanno il potere di dare notorietà a sport che per 4 anni sono poco considerati. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ferrarivany : Ci ho provato più volte e il destino sembrava una beffa, gli infortuni che mi hanno spezzata. Ma io volevo la possi… - borghi_claudio : Studio dati: nelle morti di bambini segnalate come 'covid' non c'è ALCUNO STUDIO di nesso causale. Semplice rilevaz… - RaiSport : #SaraSimeoni, non c'è bisogno di aggiungere altro. Succede solo a #ilcircolodeglianelli - 86_longo : @Pino1912_ Non cercano il sostituto. C’è l’idea di prendere un cc diverso, più simile a Bennacer - jghftww : RT @pippomegli: Quando si dice chiudere in bellezza l'olimpiade. Non c'è senso in tutto questo... -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Riforma Cartabia, alla Camera passa la fiducia. Non c’è lo sgambetto M5s: solo 13 non votano Il Sole 24 ORE