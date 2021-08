Love is in the Air, anticipazioni oggi 3 agosto: Eda ha perso la memoria? (Di martedì 3 agosto 2021) anticipazioni della puntata martedì 3 agosto di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? I due dovranno per forza collaborare insieme creando un unico progetto, come ha voluto il cliente. Intanto la Yildiz scopre i problemi economici della zia. Eda non è arrivata al campo base: Serkan la trova svenuta e senza memoria. Love is in the Air va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021)della puntata martedì 3diis in the Air. Cosa accadràa Serkan ed Eda? I due dovranno per forza collaborare insieme creando un unico progetto, come ha voluto il cliente. Intanto la Yildiz scopre i problemi economici della zia. Eda non è arrivata al campo base: Serkan la trova svenuta e senzais in the Air va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

