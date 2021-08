Lexus presenta il rapporto “The Art of Feeling More”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lexus presenta

Giornale di Sicilia

Tutto questo rende WGSN il partner perfetto per, per andare al nocciolo della questione e scoprire ciò che conta davvero in un mondo in continuo cambiamento. Come parte del rapporto,ha ...Tutto questo rende WGSN il partner perfetto per, per andare al nocciolo della questione e scoprire cio' che conta davvero in un mondo in continuo cambiamento. Come parte del rapporto,ha ...ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto commissionato da Lexus e sviluppato in collaborazione con WGSN, leader nella previsione delle tendenze globali, ha dato uno sguardo completo al mondo che si apre dopo la ...Per il quinto anno consecutivo, Lexus è stata nominata auto ufficiale della Mostra del cinema alla Biennale di Venezia 2021.