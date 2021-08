Lapadula Hellas Verona, pista difficile: cosa blocca la trattativa (Di martedì 3 agosto 2021) Lapadula Hellas Verona, è una pista difficilmente percorribile: ecco cosa blocca la trattativa L’Hellas Verona ha messo nel mirino Gianluca Lapadula per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. La trattativa per il calciatore italiano naturalizzato peruviano di proprietà del Benevento è però tutt’altro che semplice. Secondo il Corriere di Verona, l’ingaggio da 1,7 milioni di euro a stagione del giocatore bloccano la trattativa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021), è unadifficilmente percorribile: eccolaL’ha messo nel mirino Gianlucaper rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Laper il calciatore italiano naturalizzato peruviano di proprietà del Benevento è però tutt’altro che semplice. Secondo il Corriere di, l’ingaggio da 1,7 milioni di euro a stagione del giocatoreno la...

