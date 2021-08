Juve | l' entusiasmo dei tifosi per i nazionali | ma in bolla niente autografi né selfie

(Di martedì 3 agosto 2021) Mattinata di visite mediche alla Continassa, con la sfilata al J Medical dei sette ultimidi rientro dalle vacanze, i bianconeri che sono arrivati fino in fondo all'Europeo e in Coppa ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve entusiasmo

Ma comunque cori edper i giocatori in arrivo.Assenti, invece, Cristiano Ronaldo e Dybala : 'Ronaldo è tornato con grande- racconta ... 'Bene i giovani' leggi anche, fatta per Kaio Jorge: operazione da 4 mln L'allenatore bianconero,..."Sicuramente Inzaghi ha raccolto un’eredità molto importante, però lui ormai è un allenatore d’esperienza, quindi non credo abbia problemi a continuare il lavoro di Conte - dice ancora il 'Pazzo' -. P ...Vacanze finite per Giorgio Chiellini, rientrato a Torino dopo la vittoria degli Europei e il meritato riposo. Il capitano della Juventus è stato avvistato ieri mattina alla Continassa e si prepara a g ...