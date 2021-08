Incidenti sul lavoro, 40enne muore incastrata in macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro si stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto. Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sulavvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe rimastain un. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina delsi stanno ora occupando della ricostruzione dell'accaduto.

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Moden… - Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro, muore incastrata in un macchinario #ANSA - MediasetTgcom24 : Modena, incidenti sul lavoro: 40enne muore incastrata in un macchinario #modena - Atlntd : Il #governodeimigliori dia una stretta su queste continue disgrazie. Una persona non può morire mentre lavora. ??… - GianfrancoGasb1 : RT @RossellaMuroni: La sua vita è finita incastrata in un macchinario che avrebbe dovuto garantirle uno stipendio e invece l'ha uccisa. Int… -