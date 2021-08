I violini di Vivaldi ancora in esposizione a Cremona (Di martedì 3 agosto 2021) La mostra “I violini di Vivaldi e le figlie di Choro” al Museo del Violino di Cremona posticipa la data di chiusura al 31 ottobre. Gli organizzatori hanno prorogato l’esposizione per permettere a un pubblico più ampio di apprezzare la collezione. L’Inferno di Dante disegnato sui violini “I violini di Vivaldi e le figlie di Choro” era abbinata Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) La mostra “Idie le figlie di Choro” al Museo del Violino diposticipa la data di chiusura al 31 ottobre. Gli organizzatori hanno prorogato l’per permettere a un pubblico più ampio di apprezzare la collezione. L’Inferno di Dante disegnato sui“Idie le figlie di Choro” era abbinata

