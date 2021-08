Green pass, le misure per ripartire: il 93% di prof immunizzati o scatta la Dad, aerei e treni col certificato dopo Ferragosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sì all?obbligo vaccinale per i docenti e ?nì? al Green pass a bordo di aerei, navi e treni. È questo in estrema sintesi l?umore con cui, a quanto trapela,... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 agosto 2021) Sì all?obbligo vaccinale per i docenti e ?nì? ala bordo di, navi e. È questo in estrema sintesi l?umore con cui, a quanto trapela,...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - napolicittametr : Metronapoli - Le multe fino a mille euro per chi è senza green pass: cosa si rischia e quando scattano i controlli - fabiotempoMi : RT @NicolaPorro: Storia incredibile dal Lazio. Leggete e ditemi se non vi fa indignare ?? @DelpapaMax -